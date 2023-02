Rușii, loviți puternic la Mariupol: Au fost înregistrate 11 explozii iar un depozit de muniții a fost distrus Un depozit de muniție rusesc a fost distrus in Mariupol ocupat temporar pe 21 februarie, spune Consiliul orașenesc Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Rușii, loviți puternic la Mariupol: Au fost inregistrate 11 explozii iar un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Rușii, lovițila: Au fost11iar un…

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o actualizare regulata de dimineața pe 22 februarie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat ca armata ucraineana a respins atacurile rusești in regiunile Donețk și Lugansk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ultimele zile, ucrainenii au observat o concentrare a forțelor rusești in Marea Neagra. In noaptea de 18 februarie s-a dezlanțuit iadul in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Hackerii ruși au incercat sa fure peste doua milioane de lire sterline din conturile bancare ale unor locuitori din Mariupol, susțin ucrainenii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- O detonare de muniție și un incendiu au izbucnit intr-o casa de cultura rurala din localitatea Tonenkoye din regiunea Belgorod, au declarat duminica serviciile de urgența pentru TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a raportat, sambata, ca in orașul ucrainean Mariupol, ocupat temporar de rusi, invadatorii au demolat un cvartal rezidențial, pe care ei insisi l-au distrus anterior, pentru a amenaja, probabil, un "cartier elitist" pentru propriii oameni,…

- Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de 4 spre 5 ianuarie, rușii au bombardat de trei ori orasul Nikopol, folosind lansatoare de rachete Grads și artilerie grea, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Forțele armate ucrainene au distrus cel puțin doua depozite de muniții rusești și poziții ale sistemelor antiaeriene in timpul luptelor din estul țarii, a anunțat duminica seara Statul Major General, informeaza anews.com.tr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trupele ruse au tras cu artilerie grea asupra a doua comunitați din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, in noaptea de 9 spre 10 decembrie, ranind patru civili - a anuntat guvernatorul Valentin Reznicenko. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…