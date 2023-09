Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atac cu drona al rusilor a lovit instalatiile portuare ucrainene din zona portului Ismail de pe Dunare, ucigand o persoana, a spus guvernatorul local. Portul si infrastructura agricola au fost avariate in atacul de peste noapte, potrivit lui Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. Nu a existat…

- Rusia a atacat la sud de Odesa, districtul Izmail cu drone de atac timp de aproape doua ore in primele ore ale zilei de 4 septembrie, a informat guvernatorul Oleh Kiper pe Telegram.Guvernatorul a cerut locuitorilor sa se adaposteasca și sa ramana in casa. Informațiile despre victime sau daune…

- Un grup de drone rusesti se indreapta spe portul ucrainean Izmail, in apropiere de Romania (Ucraina), informeaza Rador.Forțele aeriene ucrainene au declarat miercuri ca un grup mare de drone ale armatei ruse a intrat in gurile fluviului Dunarea și s-a indreptat spre portul fluvial Izmail, in apropiere…

- Agenția de presa rusa RIA scrie ca loviturile rusești asupra portului ucrainean Izmail au lovit infrastructura portuara care gazduiește mercenari straini și echipament militar, precum și un șantier unde sunt reparate navele, potrivit Reuters.

- Rusia a atacat miercuri dimineața portul Izmail de pe Dunare, la 15 kilometri de Tulcea. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost…

- Atacurile ”trupelor ruse nu se opresc” in zona portuara Odesa, ele extinzandu-se luni in porturile ucrainene de la Dunare, Reni și Ismail, situate in imediata apropiere de granița cu Romania, deci cu NATO. Corespondenți militari semnaleaza ca la Reni au fost provocate pagube serioase și ranirea mai…

- Razboi in Ucraina. Rușii au atacat din nou regiunea Odesa și de aceasta data ar fi fost țintite doua porturi situate pe Dunare – Reni și Ismail, aflate in apropierea graniței dintre Romania și Ucraina. O explozie puternica s-a produs luni dimineata chiar langa granița Romaniei. Totul dupa ce forțele…

- Explozie puternica luni chiar langa granița Romaniei. Forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa, rachete și drone lovind porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.