Adjunctul șefului centralei nucleare Zaporojie, ocupata de ruși, a fost rapit de forțele ruse, a anunțat compania nucleara din Ucraina Energoatom. Valeri Martiniuk, director general adjunct pentru resurse umane la centrala nucleara, a fost sechestrat luni și este reținut intr-o locație necunoscuta, a transmis Energoatom intr-o postare pe Telegram. Compania a precizat ca rapitorii ruși […]