- In a doua Hiroshima a lumii, cum a numit viceprimarul din Mariupol acest oraș al Ucrainei, intens bombardat de forțele rusești, și unde o suta ce mii de oameni sunt captivi printre daramaturi, trupele rusești au capturat un convoi de 11 autobuze și doua ambulanțe. Autobuzele urmau sa salveze oamenii…

- Ivan Fedorov, primarul din Melitopol, sudul Ucrainei, rapit pe 11 martie de rusi, a fost eliberat, au anuntat miercuri autoritatile ucrainene, informeaza Agerpres. Intr-un videoclip postat pe Telegram, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vorbeste la telefon si spune ca „se bucura sa auda vocea…

- Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a fost rapit vineri de soldați ruși care ocupa acest oraș din sudul Ucrainei, au declarat mai mulți oficiali ucraieni, citați de G4Media . „Un grup de zece ocupanți l-au rapit pe primarul din Melitopol Ivan Fedorov”, arata o postare publicata pe contul de Twitter…

- In orasul ucrainean Berdiansk, ocupat de rusi, sunt distribuite pliante cu un apel la „crearea conditiilor pentru unificarea Ucrainei si Rusiei”, relateaza Administratia Regionala de Stat Zaporojie pe Telegram, citand Serviciul de Securitate al Ucrainei.

- Rusii au ordonat incetarea focului in Mariupol Armata rusa a ordonat incetarea focului in Mariupol, potrivit AFP, care citeaza surse din cadrul Ministerului Apararii din Rusia. Potrivit sursei citate, civilii sunt evacuati din oras in aceste momente. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca se vor deschide…

- Publicația Pravda, fostul oficios al comuniștilor ruși, a difuzat, vineri, in ediția in limba engleza, o știre potrivit careia președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi fugit in Polonia. Informația a fost atribuita președintelui Dumei de Stat ruse, Viaceslav Volodin, care ar fi anunțat pe…

- Explozie și incendiu la o centrala nucleara din Ucraina, dupa ce rușii au tras asupra uzinei. Pompierii au reușit sa stinga focul Un incendiu a izbucnit vineri la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat…

- Rada Suprema a Ucrainei pregatește un proiect de lege privind confiscarea tuturor proprietaților rusești din țara. Acest lucru a fost declarat astazi de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. In plus, Parlamentul inițiaza procedura de privare a Rusiei…