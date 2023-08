Rușii joacă tare: Anunță prima misiune pe Lună după 1976 Rusia a declarat luni ca intenționeaza sa lanseze un modul de aselenizare saptamana aceasta, dupa mai multe intarzieri, sperand sa se intoarca pe Luna pentru prima data in aproape cincizeci de ani, noteaza AFP. Lansarea, care este programata pentru primele ore ale zilei de vineri, are loc in timp ce ofensiva Rusiei in Ucraina se intinde intr-un al doilea an, declanșand tensiuni uriașe cu Occidentul. Cu aterizatorul Luna-25, primul din Rusia din 1976, Moscova este dornica sa reporneasca și sa construiasca pe un program lunar de pionierat din epoca sovietica. Agenția spațiala rusa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agitație și confuzie la Aeroportul Vnukovo din Moscova, dupa ce zborurile au fost suspendate brusc, autoritațile invocand rațiuni "in afara controlului", informeaza Agerpres .Deși aeroportul nu a dat detalii specific privind motivele care au dus la suspendarea zborurilor, s-a creat o mulțime de speculații. Aeroportul…

- Este a doua asemenea acuzație pe care Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB) il face in aceasta saptamana. Potrivit presei de stat din Rusia, nava asupra careia s-au gasit joi explozibili era in drum din Turcia catre Rusia pentru a incarca cereale și a intrat anterior intr-un port ucrainean, relateaza…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Moscova este pregatita sa revina in acordul privind exporturile de cereale ucrainene daca cererile sale vor fi indeplinite "in totalitate", a declarat miercuri, 19 iulie, presedintele rus Vladimir Putin, care a insistat ca, in caz contrar, prelungirea ințelegerii "nu mai are sens", informeaza Agerpres…

- Tokyo a protestat pe langa Moscova dupa decizia Rusiei de a declara 3 septembrie ”Ziua Victoriei asupra Japoniei militariste”, o actiune despre care spune ca ar alimenta antagonismul reciproc, a declarat luni, 26 iunie, purtatorul de cuvant al guvernului, citat de Reuters și Agerpres . ”Adoptarea acestei…

- Ministerul rus de Externe a avertizat sambata, 24 iunie, țarile occidentale impotriva oricarei tentative de a „profita” de situația interna din Rusia, asigurand ca revolta gruparii Wagner nu va impiedica atingerea „obiectivelor operatiunii militare speciale” in Ucraina, transmite agenția rusa de presa…

- Cu cat sunt mai distructive armele furnizate de Occident Ucrainei, cu atat riscul unei "apocalipse nucleare" este mai mare, a avertizat marti vicepresedintele puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, citat de Reuters, informeaza Agerpres.Rusia, care are mai multe arme nucleare…

- Pentru a instaura o pace durabila in Europa este nevoie ca Occidentul sa faca doua salturi de imaginație. Primul este ca Ucraina sa se alature NATO, ca mijloc de a o reține, dar și de a o proteja, iar al doilea este ca Europa sa inginereasca o apropiere de Rusia, ca modalitate de a crea o granița estica…