Rușii își sabotează conductele de gaz? Naftogaz: O treime din exporturile de gaze din Rusia catre UE prin Ucraina, puse in pericol de fortele ruse. Rusia este cel mai important furnizor de gaze al UE, iar invazia sa din Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la posibile perturbari, care au dus preturile la niveluri record in martie. Producatorul rus de gaze Gazprom a furnizat sambata gaze naturale Europei prin Ucraina, in conformitate cu solicitarile consumatorilor europeni, a informat agentia de presa RIA. Solicitarile au fost de 48,6 milioane de metri cubi pentru 23 aprilie, in scadere de la 58,2 milioane de metri cubi pentru 22… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

