Kremlinul anunta marti ca ofensiva sa in Ucraina se va termina atunci cand autoritatile ucrainene capituleaza, relateaza AFP.

Ucraina iși regrupeaza forțele de pe ruinele orașului Severodonețk pe un teren mai inalt in orașul vecin Lisiciansk pentru a obține un avantaj tactic fața de Rusia, a declarat șeful agenției de informații militare ucrainene, informeaza Mediafax.

Cinci civili au revenit in Ucraina in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia, anunța Sky News.

Rusia ar fi folosit patru avioane „invizibile" de generația a cincea Suhoi Su-57 formate „intr-o singura rețea de informații" pentru a distruge sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei, susține Ria Novosti care citeaza surse care cunosc situația din interiorul forțelor armate.

Viceministrul rus de Externe, Andrei Rudenko, a declarat ca Rusia se va asigura ca drepturile lui Dodon sunt respectate.

Soldatii ucraineni, care apara sudul tarii, unde trupele ruse si-au intensificat ofensiva, au reusit sa contracareze o tentativa de ocupatie a teritoriului si sa opreasca avansarea fortelor ruse pe uscat, dupa ce au eliminat aproximativ 122 de soldati inamici, a declarat Comandamentul operativ de

Peste 1.000 de militari ucraineni capturati de fortele ruse in cursul campaniei militare in Ucraina se afla in Rusia, a indicat vineri presedintele Comisiei de ancheta ruse, Aleksandr Bastrikin, potrivit EFE.

Rusia acuza marti autoritatile ucrainene de pregatirea unor "inscenari" cu civili ucisi de catre forte ruse in mai multe orase ucrainene, in plina indignare internationala, dupa descoperirea a zeci de cadavre in orasul Bucea, dupa retragerea trupelor ruse, relateaza AFP, informeaza News.ro.