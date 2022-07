Rușii își intensifică atacurile în Ucraina Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a ordonat forțelor Rusiei sa „intensifice acțiunile” in Ucraina. Acesta „a inspectat” trupele rusești ce lupta in Ucraina, spunand ca a „vizitat un post de comanda” insa nu a precizat locul sau data, potrivit Kiev Independent. Institutul pentru Studiul Razboiului noteaza ca forțele ruse au inceput sa-și incheie pauza operaționala […] The post Rușii iși intensifica atacurile in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

