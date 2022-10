Rușii incep în această dimineață investigațiile. Scafandrii se pregătesc de acțiune Scafandrii ruși vor examina duminica pagubele provocate de o explozia puternica de pe "podul lui Putin". Acesta este un simbol prestigios al anexarii peninsulei de catre Moscova și o ruta de aprovizionare cheie pentru forțele care lupta in sudul Ucrainei, precizeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

