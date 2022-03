In saptamana de cand Kremlinul a blocat Facebook, sute de mii de ruși au incercat sa ocoleasca interdicția referitoare la rețelele de socializare, folosind un VPN. Acesta creeaza o conexiune criptata intre dispozitivul dvs. și un server la distanța, care poate fi oriunde in lume, astfel incat, teoretic, puteți accesa site-uri blocate in țara dvs. Nikolay*, un rus care locuiește acum in UE, spune ca prietenii sai de acasa și-au cumparat un VPN pentru a comunica cu el și cu alții, pe fondul temerilor ca accesul la lumea exterioara ar putea deveni limitat. „Se vorbește mult ca oamenii ar trebui sa…