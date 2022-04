Rușii, în război cu ei înșiși Deocamdata, Vladimir Putin poate continua sa se amageasca singur, la fel cum iși amagește poporul, ca poate transforma Rusia intr-un stat autosuficient, autoizolator și expansionist, bazat pe ideea superioritații asupra altor națiuni. Pe termen mediu și lung, insa, „operațiunea militara speciala” in Ucraina pare destinata sa submineze toate fundamentele politice, economice și morale ale Rusiei. […] The post Rușii, in razboi cu ei inșiși first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

