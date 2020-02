Aproximativ jumatate dintre rusi cred ca presedintele Vladimir Putin ar trebui sa se mentina la putere dupa ce actualul sau mandat prezidential se va incheia in patru ani, in timp ce cealalta jumatate considera contrariul, arata un sondaj de opinie dat publicitatii vineri, informeaza dpa.



Intrebati intr-un sondaj la nivel national daca Putin ar trebui sa se retraga de la conducerea Rusiei dupa anul 2024, circa 46% dintre respondenti au raspuns "da", in timp ce 45% au raspuns "nu", potrivit sondajului realizat de Centrul Levada.



Vladimir Putin, 67 de ani, s-a mentinut la…