La peste trei ani dupa o tentativa incercare de secesiune nereusita, Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, s-a intors duminica la urne pentru alegeri regionale marcate de pandemie si un absenteism puternic, la finalul carora separatistii si-ar putea pastra majoritatea absoluta, noteaza AFP si…

Susținatorii lui Alexei Navalnii au organizat duminica adunari la lumanari aprinse in curțile imobilelor rezidențiale din toata Rusia, in ciuda avertismentelor ca ar putea fi arestați, relateaza...

Grupul ArcelorMittal, care detine in Romania trei fabrici, la Hunedoara, Iasi si Roman, a anuntat ca intentioneaza sa concedieze 20% din angajatii din zona de birouri, in cadrul unui plan de reducere a costurilor cu un miliard dolari, scrie Reuters.

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri seara in zona de frontiera dintre Tadjikistan si regiunea Xinjiang din China, conform Centrului German pentru Geostiinte (GFZ), citat de agentia Reuters, potrivit AGERPRES. Seismul a avut loc la o adancime de 86 de kilometri, potrivit GFZ.

Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a fost lansata vineri in Bosnia si Hertegovina, unde vaccinul rusesc Sputnik V a fost administrat intr-o prima etapa doar personalului din sistemul sanitar, cel mai expus, din cauza cantitatilor insuficiente de doze, informeaza AFP si Reuters.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut vineri Germaniei sa plateasca despagubiri de razboi Poloniei, dupa ce presedintele german Frank-Walter Steinmeier a sugerat ca Germania construieste gazoductul Nord Stream 2 ca o datorie de razboi fata de Rusia, relateaza agentia DPA.

Ministerul rus de Externe a venit cu o nuantare a afirmatiei lui sefului diplomatiei ruse Serghei Lavrov despre disponibilitatea Rusiei de a rupe legaturile cu UE, potrivit agentiei de presa oficiale ruse TASS.

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Mediafax, preluand Reuters. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, și vor cuprinde și capitala Moscova.