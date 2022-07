Stiri pe aceeasi tema

La televiziunea rusa propaganda atinge cote poetice. Un expert militar rus, Vasily Fatigarov, spune ca „fascismul Ucrainei" este ca o „tumoare canceroasa" și ca „rușii lucreaza chirurgical" pentru a opera acest cancer.

Ucraina a cerut Occidentului sa furnizeze 300 de lansatoare de rachete, 500 de tancuri și 1.000 de obuziere inainte de o intalnire cheie care va avea loc miercuri, anunța mediafax.

Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters.

Forțele Armate ale Ucrainei se retrag din Severodonețk in direcția Lysychansk, a declarat Mihail Mizințev, șeful Centrului Național pentru Managementul Apararii al Federației Ruse.

Doua mari orașe din estul Ucrainei nu mai sunt alimentate cu gaze dupa ce un atac al rușilor a distrus o conducta, anunța Sky News, anunța mediafax.

Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, s-a declarat ingrijorat luni de ceea ce a numit actiuni ale Occidentului pentru a "dezmembra" Ucraina si a acuzat Polonia ca vrea sa puna mana pe partea de vest a acestei tari, relateaza Reuters.

Un inalt oficial rus a susținut miercuri ca cea mai mare centrala nucleara din Europa, Zaporojie, care a fost capturata de forțele ruse in Ucraina, va furniza energie electrica Rusiei.

Federația Rusa planuia sa doboare un avion de pasageri deasupra Rusiei sau Belarusului și apoi sa acuze armata ucraineana și statele care furnizeaza armament Ucrainei, a declarat duminica un oficial din Serviciul de Securitate al Ucrainei, potrivit unei publicații ucrainene.