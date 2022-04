Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au cerut ucrainenilor din unele localitati ocupate sa renunte la folosirea monedei nationale grivna si sa plateasca in ruble, conform administratiei militare regionale din Zaporojie.

- Trupele ruse au inceput sa ceara ca proprietarii magazinelor din unele localitati pe care militarii Moscovei le-au ocupat in sudul Ucrainei sa renunte la produsele ucrainene si la folosirea monedei nationale grivna, folosind in schimb rubla, a informat vineri administratia militara regionala din Zaporojie,…

- Din orașul Zaporizhzhia din sud-estul Ucrainei, situat nu departe de Mariupol, vine un apel disperat. Este al unui tata, in același timp, primar al respectivului oraș: „Rușii mi-au rapit fiul! Fac un apel la comunitatea europeana, la intreaga umanitate: va rog, ajutați-ma! Sa știe lumea intreaga!” Oleh…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 43. Agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei continua, dar luptele se concentreaza acum in estul tarii, unde se asteapta o ofensiva de amploare a trupelor Moscovei. Acestea s-au retras, in schimb, din imprejurimile Kievului si din nordul Ucrainei, unde, in fiecare zi, sunt descoperite…

- Ucraina a caștigat batalia Kievului, iar forțele rusești iși incheie retragerea, dar nu in mod ordonat, spune Institutul pentru Studiul Razboiului (SUA) in ultima evaluare a desfașurarii invaziei, publicata in noaptea de duminica spre luni. Forțele ucrainene continua sa curețe regiunea Kiev de trupele…

- Videoclipul de la locul faptei a fost publicat de redactorul-șef al „Censor.Net” Yuri Butusov, transmite Ukrinform.„Fara mașini militare, doar civili. Oamenii au incercat sa se intoarca. Din pacate, mulți nu au reușit sa scape”, a spus Butusov .Potrivit acestuia, cadavrele unor cetateni ucisi au…

- VIDEO: Rușii au tras fara mila in populația civila care demonstra in Nova Kakhovka, un oraș din sudul Ucrainei. Cinci victime Trupele ruse au deschis duminica focul la un protest impotriva ocupatiei ruse in Nova Kahovka (sudul Ucrainei) si au ranit cinci persoane, a anuntat agentia de presa ucraineana…

- Statul Major al Armatei Ucrainene a anunțat ca forțele armate au reușit sa respinga atacul militar al Rusiei asupra Insulei Șerpilor, potrivit publicației ucrainene Obozrevatel. Anterior, autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”,…