- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, si-a exprimat joi ingrijorarea privind amplificarea rasismului impotriva albilor in SUA, legand acest presupus fenomen de corectitudinea politica "impinsa pana la absurd" in aceasta tara, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Intr-o declaratie de la televiziunea…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a anunțat anterior ca Federația Rusa nu are relații cu Uniunea Europeana. In opinia sa, anume Bruxellesul a distrus aceasta cooperare. In același timp, dupa cum a subliniat ministrul, Moscova este disponibila oricind sa restabileasca iarași aceste legaturi. Insa,…

- La invitația consilierului de stat și ministru chinez de Externe, Wang Yi, șeful diplomației Rusiei, Serghei Lavrov, incepe, marți, o vizita oficiala in China, intr-un moment in care relațiile ambelor țari cu noua administrație a SUA sunt la cel mai jos nivel. intr-un moment de deteriorare notabila…

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a cerut sambata incetarea persecutarii figurilor politice independente din Rusia. Reactia sa a survenit dupa arestarea a 200 de participanti la un forum al opozitiei ruse, organizat la Moscova.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, "a condamnat cu fermitate" vineri decizia Rusiei de a expulza trei diplomati europeni, in contextul in care el se afla in vizita la Moscova, si a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata", a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP. "Josep…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a avut parte de o primire rece vineri la Moscova, ministrul de externe rus afirmând ca țara sa nu considera Uniunea Europeana un partener de încredere, potrivit Reuters.Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a facut afirmația în…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…