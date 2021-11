Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat marti Statele Unite de crearea unei forte militare multinationale in Marea Neagra, in apropierea coastelor Rusiei, ceea ce Moscova considera a fi un „factor destabilizator” in regiunea limitrofa Ucrainei.

- Ucraina si Romania doresc ca aliatii occidentali sa-si intensifice prezenta militara in Marea Neagra, acuzand Rusia ca militarizeaza regiunea, potrivit unor scrisori ale ambasadorilor celor doua tari, obtinute de Defense News. Avertismentele lor – ca agresiunea Rusiei si desfasurarea sistemelor de…

- Rusia este tot mai ingrijorata ca majorarea exploziva a pretului gazelor naturale ar putea sa afecteze cererea pe cea mai importanta piata a sa de export. “In cele din urma, o astfel de situatie va conduce la un consum mai mic si asta ii va afecta pe producatorii nostri, inclusiv Gazprom PJSC. (…)De…

- Grupul rus Gazprom se asteapta la venituri record anul acesta, in urma majorarii preturilor gazelor in Europa, si a anuntat infiintarea pana la finalul anului a unui fond de gestionare a riscurilor, evaluat la 726 miliarde de ruble (10 miliarde de dolari), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Compania…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…

- Rusia a cerut vineri Statelor Unite sa retraga imunitatea diplomatica a trei angajati ai ambasadei americane de la Moscova, pe care ii acuza de comiterea unui furt, in caz contrar, Moscova amenintand ca-i va expulza. Daca Washingtonul da curs solicitarii, ar permite justitiei ruse sa-i judece pe respectivii…

- Directorul general al grupului energetic ucrainean Naftogaz, Iuri Vitrenko, acuza grupul rus Gazprom ca se foloseste de gazele naturale ca de o arma geopolitica, el cerand Statelor Unite si Germaniei sa ia masuri impotriva Moscovei in timp ce aceasta asteapta aprobarea autoritatilor de reglementare…