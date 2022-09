Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au lichidat 400 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 55.510 - potrivit unui raport publicat, joi, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei.De asemenea, de la inceputul invaziei ruse la…

- „Operațiune militara? Cred ca președintele nostru și-a pierdut complet mințile. Are nevoie urgenta de ajutor psihiatric. In loc sa ajute cetațenii sa aiba o viața mai buna, ei au inceput razboiul care oricum va fi pierdut”, spune un cetațean rus.„Daca va fi o mobilizare pentru a-i extermina pe naziști,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat ferm actiunile recent anuntate de conducerea Rusiei privind mobilizarea partiala, sustinerea asa-ziselor referendumuri din zonele separatiste ocupate ilegal si amenintarea cu folosirea fortei prin utilizarea armelor nucleare.

- Oamenii au inceput sa fuga in masa din Rusia dupa ce președintele Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala pentru razboiul cu Ucraina. Civilii parasesc țara cu avionul, autobuzul, mașinile personale și chiar și pe jos, traversand hotarele cu țarile UE. Fii la curent cu cele mai…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a declarat ca in zilele urmatoare vor fi „vești bune” din zona de „operațiuni militare speciale” din Ucraina și și-a exprimat speranța ca operațiunea va fi finalizata in viitorul apropiat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Anunțul lui Vladimir Putin despre „mobilizarea parțiala” ii face pe ruși foarte nervoși. Cererea pentru cumpararea de bilete de avion pentru a parasi țara a explodat. Mulți dintre barbații din Rusia s-au grabit sa cumpere bilete catre Erevan, Tbilisi și I

- "Cum sa scapi de mobilizare", este cea mai cautata fraza de pe internet din Rusia, inregistrata de Google Trends in aceasta dimineața, la scurt timp dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala. In plus, mulți rușii au cumparat d

- Rușii au cautat informații despre cum pot pleca din țara și cum pot evita sa fie luați in amata. Totuși, Ucraina a reușit sa recucereasca numeroase localitați ocupate de ruși la inceputul razboiului, intr-o contraofensiva surprinzatoare și incununata de succes. Situația de pe frontul din Ucraina i-a…