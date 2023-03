Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mercenarilor Wagner din Rusia este sabotat de Kremlin. Evgheni Prigojin a pariat totul pe cucerirea orașului ucrainean Bahmut, insa ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, și Vladimir Putin par sa-l fi abandonat.

- Experții de la Institutul american pentru studiul razboiului (ISW) considera ca capturarea Bahmut de catre ruși daca se va intampla, va fi limita ofensivei rusești in estul Ucrainei, potrivit BBC. Cu o zi inainte, șeful Wagner, Evgheni Prigojin, ai carui luptatori avanseaza in apropiere de Bahmut, a…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat luni ca forțele militare ale Moscovei au reușit capturarea unei noi localitați, Krasnopolivka/Krasnopolie, aflata la nord de Bahmut. Rușii susțin ca respectiva localitate a fost cucerita cu ajutorul mercenarilor Wagner, informeaza Moscow Times.

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- Ucraina insista ca „lupte violente” sunt in curs de desfașurare in Soledar incepand de vineri dupa-amiaza. Diferite unitați ale armatei ucrainene au insistat ca batalia pentru orașul Soledar din estul țarii este in curs de desfașurare, respingand afirmațiile de capturare de catre Ministerul rus al Apararii…

- Armata ucraineana a negat vineri pierderea orasului Soledar, afirmand ca ''lupte violente'' au in continuare loc in acest mic oras din estul Ucrainei, dupa ce Rusia declarase mai devreme ca trupele sale au preluat controlul localitatii, transmite AFP. ''Lupte violente se desfasoara in continuare la…

- Luptele pentru controlul oraselor Soledar si Bahmut din estul Ucrainei sunt ”cele mai sangeroase” de cand a inceput invazia rusa in februarie, a declarat miercuri agentiei France Presse consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, care considera ca Ucraina poate castiga acest razboi daca statele…

- Este puțin probabil ca Rusia sa aiba o evoluție importanta in apropiere de Bahmut, in estul regiunii ucrainene Donețk, in urmatoarele saptamani, a declarat Ministerul britanic al Apararii in evaluarea de marți dimineața, scrie Hotnews . Acest lucru se datoreaza in parte faptului ca Rusia probabil desfașoara…