Stiri pe aceeasi tema

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Soldatii rusi aflati in cautarea unei partenere au incercat sa intre in vorba cu femeile din Ucraina pe reteaua sociala Tinder, dedicata intalnirilor romantice. In plus, o ucraineanca a povestit ca i-au aparut pe Tinder profilurile unor militari rusi „aflati in zona”, informeaza New York Post. „Practic,…

- "Franta este solidara cu Ucraina. Ea este alaturi de ucraineni si actioneaza cu partenerii si aliatii sai pentru a opri razboiul", a afirmat Macron, in mesajul citat.Ucraina trece, in prezent, printr-o situație critica, dupa ce in zorii zilei de astazi, președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat o…

- In cursul acestei dimineți, Rusia a atacat Ucraina din toate parțile, cele mai afectate orașe fiind Kiev, Odesa, Harkov și estul Ucrainei. Inainte de a incepe razboiul, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza in care a anunțat ca un atac asupra Ucrainei va fi iminent. CTP, avertisment dur pentru…

- A inceput razboiul. Putin ataca Ucraina cu avioane, tancuri și navele militare. Explozii in Kiev, Harkov sau Odesa Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev,…

- O sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror afirma ca invazia Rusiei in Ucraina va incepe miercuri dimineața, in ciuda faptului ca Vladimir Putin a retras unele dintre forțele țarii sale.

- Oameni simpli, care au mai simtit pe pielea lor ocupatia, spun ca „nu te pui cu rușii”. Cei tineri cred insa ca NATO va putea sa impiedice atacul Federatiei Ruse. O posibila invazie militara a Rusiei in Ucraina a semanat panica in randul oamenilor din Republica Moldova.Daca rusii vor ataca Kievul, moldovenii…

- In timp ce Statele Unite au emis avertismente luna trecuta cu privire la trupele ruse masate la granițele Ucrainei, iar președintele american Joe Biden l-a amenințat pe Vladimir Putin cu sancțiuni personale daca Rusia invadeaza Ucraina, razboiul de propaganda interna s-a intensificat la televiziunile…