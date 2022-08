Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ''lupte feroce'', in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Rusia ar putea lansa o ofensiva ampla in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, si isi consolideaza fortele din aceasta zona, a anuntat joi generalul ucrainean Oleksii Hromov, potrivit Reuters.

- Suntem in ziua cu numarul 160 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Prima nava incarcata cu cereale ucrainene a plecat luni din portul Odesa, conform acordului semnat la Istanbul cu Rusia, președintele ucrainean a declarat ca este „prea devreme” ca ucrainenii sa se bucure de reluarea exporturilor…

- Rușii au continuat luni bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, cele mai intense fiind in regiunea Donețk, conducerea armatei ucrainene admițand ca trupele Moscovei au obținut mici progrese acolo. In regiunea Herson, din sud, forțele ucrainene au declanșat o contraofensiva, dar luptele nu au…

- Un general australian in retragere educat la instituții de prestigiu din Statele Unite ofera explicații cu privire la locul in care se va da urmatoarea batalie vitala din Ucraina dupa ce rușii au reușit sa cucereasca in intregime regiunea Lugansk din estul țarii. General-maiorul Mick Ryan, un absolvent…

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro.

- Administrația numita de armata rusa pe teritoriul ocupat al regiunii ucrainene Herson a declarat ca in regiune va avea loc un „referendum” privind o posibila aderare la Rusia. Anunțul a fost facut de Kirill Stremousov, numit de ruși in administrația de ocupație din regiunea Herson, susține agenția ucraineana…

- Civilii care au ramas in Severodonețk s-au adapostit intr-un combinat chimic din oraș unde sunt substanțe periculoase. Forțele de aparare ucrainene rezista, inca, in partea de vest dar se retrag pas cu pas pe pozitii mai usor de aparat. Actualul epicentru al confruntarilor este controlat de rusi in…