Kremlinul a anunțat ca un presupus mesaj al președintelui rus Vladimir Putin difuzat luni, 5 iunie, la posturile ruse din regiunile de la granița cu Ucraina este fals, fiind rezultatul unui atac cibernetic al hackerilor, relateaza Reuters.„Toate aceste mesaje sunt un fals absolut. Intr-adevar, a existat un atac cibernetic in unele regiuni. In special, știu ca a existat la radioul Mir și in alte rețele. Acum totul a fost eliminat, totul este sub control”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presa TASS.Anunțul, intitulat „Apel de urgența al președintelui”,…