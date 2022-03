Rușii dau ultimatum Ucrainei pentru predarea Mariupolului Ucraina are termen pana la primele ore ale zilei de 21 martie pentru preda Mariupolul, apoi, intre orele 10 - 12, ora Moscovei, vor fi deschise coridoarele umanitare, garantand tuturor celor care vor ieși ca nu vor fi uciși, a spus, duminica seara, genera Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Autoritațile ruse au afirmat ca au lansat un alt atac cu rachete hipersonice asupra Ucrainei, pentru a doua zi consecutiv. Un bloc de locuințe cu 10 etaje a fost avariat grav, duminica, dupa explozia unui obuz in nord-vestul Ki

- Luptele dintre forțele ucrainene și cele rusești au loc in interiorul Mariupolului, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kyrylenko intr-un interviu televizat in aceasta seara. Potrivit ultimelor informații transmise de oamenii legii din Ucraina, Rusia a dat deja ultimatum pentru a preda orașul Mariupol.

- UPDATE 6 Ucraina are termen pana la primele ore ale zilei de 21 martie pentru preda Mariupolul, apoi, intre orele 10 – 12, ora Moscovei, vor fi deschise coridoarele umanitare, garantand tuturor celor care vor ieși ca nu vor fi uciși, a spus, duminica seara, generalul rus Mihail Mizintsev. Ministerul…

- Intr-o piata din Kiev, unde recentele revolte populare au intarziat ambitiile Moscovei in Ucraina, o orchestra a cantat imnul national in timp ce fortele armate ruse inainteaza catre oras, anunta Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa zece zile de razboi, Rusia începe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al lui Volodimir Zelenskiy, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. În paralel, sâmbata noapte președintele Ucrainei…

- Fortele ruse au anuntat sambata o incetare a focului, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de "coridoare umanitare" prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei, transmite EFE.

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- Ucraina a anuntat marti destructurarea unui grup care actiona la ordinele Moscovei si care pregatea atacuri armate pentru a "destabiliza" regiuni ale tarii, relateaza AFP. "Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva infrastructurilor", a declarat intr-un comunicat Serviciul…