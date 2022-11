Stiri pe aceeasi tema

Smith ar fi vrut sa locuiasca in Rusia sau Ucraina in momentul in care a inceput sa transmita informatii secrete, in mai 2020. Procurorii spun ca barbatul a fost manat de o ura intensa fata de tara sa si era infuriat de afisarea drapelului "curcubeu" ("Rainbow), care simbolizeaza comunitatea LGBT.El…

„Devine din ce in ce mai urgent sa se realizeze desatanizarea Ucrainei, dupa cum a spus șeful republicii cecene Ramzan Kadirov, care avea mare dreptate", a notat secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Realizarea „desatanizarii" Ucrainei, unde activeaza in prezent sute de secte, devine din ce in ce mai urgenta, a declarat Aleksei Pavlov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, intr-un articol pentru aif.ru.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei arata faptul ca organizatorul atacului de pe podul Kerci, care asigura legatura cu Crimeea, este Kirill Budanov, șeful serviciilor secrete din Ucraina.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), afirma ca a identificat un al doilea participant la asasinarea Dariei Dughina anunța Interfax. „Uciderea lui Dughina impreuna cu Vovk (n.r. Natalia Vovk, despre care FSB a afirmat anterior ca este autoarea asasinatului) a fost pregatita la Moscova…

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a oferit noi detalii pentru oameni. Acesta a susținut ca se așteapta ca dupa creșterea actuala a prețului gazului pe piața spot europeana acesta sa ajunga la 5.000 de euro pana la finele anului 2022. Cel din urma și-a exprimat opinia…

Statele membre ale UE fac ceea ce știu mai bine in aceasta chestiune: acționeaza in mod inconsecvent. Insa avem nevoie de o linie clara, chiar daca ea ar conține și unele abateri, spune Miodrag Soric intr-un articol de opinie publicat de Deutsche Welle. Discuția ia amploare. Este oare posibil ca rușilor…