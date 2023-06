Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca evacuarea oamenilor din zonele inundate in urma distrugerii barajului de la Kakhovka continua, chiar sub tirul artileriei rusesti. "Situatia din partea ocupata a regiunii Herson este cu adevarat catastrofala. Ocupantii i-au abandonat pur si simplu…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca evacuarea oamenilor din zonele inundate in urma distrugerii barajului de la Kakhovka continua, chiar sub tirul artileriei rusesti, informeaza news.ro.”Situatia din partea ocupata a regiunii Herson este cu adevarat catastrofala. Ocupantii i-au abandonat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit miercuri despre oamenii care au pierit in inundatiile cauzate de distrugerea barajului Kahovka, adaugand ca ucrainenii care incearca sa ii salveze pe sinistrati sunt impuscati de fortele Moscovei, informeaza dpa.

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovati. „Rusia si autorii rusi trebuie sa fie trasi la raspundere", a adaugat seful statului. „Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a…

- Stare de alerta in regiunea Herson, dupa ce un baraj important de pe raul Nipru a fost detonat. Apa din barajul de acumulare a inceput sa se reverse și a inundat a zeci de localitați situate in aval.

- Kremlinul amenința ca ii va deporta pe locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal de Moscova la 30 septembrie 2022 – Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie – daca acestia nu adopta cetatenia rusa, potrivit unui decret promulgat joi, 28 aprilie, de presedintele rus, Vladimir Putin, care a…