- Dupa ce au bombardat luni mai multor orașe, inclusiv capitala Kiev, rușii au reluat marți dimineața atacul cu rachete. De aceasta data este vizata regiunea in care se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa. Conform unui mesaj transmis de șeful Administrației Militare Zaporijjea, Oleksandr Starukh,…

- Cel puțin 17 persoane au murit iar alte 40 sunt ranite in Zaporijjea, in urma unui atac cu mai mult de zece rachete, ce a avut loc duminica dimineața, in jurul orei locale 2. Orașul este cunoscut la nivel internațional indeosebi prin faptul ca in apropierea sa exista cea mai mare centrala nucleara din…

- Aproximativ 40 de obuze au fost trase inspre Nikopol iar orașul Zaporijjea a fost atacat, in premiera, cu drone kamikaze iraniene vineri dimineața. Cele doua localitați sunt la mica distanța una de alta, in zona de est a Ucrainei. „Mai multe cladiri inalte, peste zece case particulare, anexe, o intreprindere…

- Invadatorii ruși au atacat cu o racheta un convoi de civili care formau o coada la ieșirea din orasul Zaporijjia, exista morți și raniți, anunta Agentia de presa RBC-Ucraina, cu referire la o postare a șefului Administratiei militare de stat a regiunii Zaporijjia, Oleksandr Staruh, de pe Telegram.…

- Rușii au terorizat populatia din orașul Nikopol cu rachete ​​Grad și artilerie grea pe intreg parcursul nopții trecute. Orașul a fost atacat de cel putin trei ori, anunta RBC-Ucraina cu referire la o postare a șefului Administratiei de stat militare din regiunea Dnipropetrovsk, Valentina Reznicenko,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP. “A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este…

- Guvernatorul regional Valentyn Reznichenko a declarat ca in cursul nopții de duminica spre luni forțele rusești au lovit cele trei districte Nikopol, Kryvoriz și Synelnykiv, aflate in apropierea centralei nucleare din Zaporojia. Intr-o actualizare postata pe canalul sau oficial de Telegram luni dimineața,…

- Ucraina susține ca armata rusa a tras pana la 40 de rachete la Nikopol. Informația a fost dezvaluita de șeful armatei orașului Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, relateaza Ukrinform.