Rușii „construiesc” propriul Google Play Dezvoltatorii rusi de tehnologie construiesc o alternativa la magazinul Google Play al grupului Alphabet si intentioneaza sa o lanseze pe 9 mai, o sarbatoare nationala in Rusia care sarbatoreste victoria in Al Doilea Razboi Mondial, a declarat marti organizatia din spatele initiativei, potrivit Reuters. YouTube si Google Play au suspendat luna aceasta toate serviciile bazate pe plati din Rusia, inclusiv abonamentele, deoarece sanctiunile occidentale aplicate in urma actiunilor militare ale Rusiei in Ucraina au inceput sa perovoace probleme bancare in tara. ”Din pacate, rusii nu mai pot folosi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului”,…

- YouTube si Google Play au suspendat luna aceasta toate serviciile bazate pe plati din Rusia, inclusiv abonamentele, deoarece sanctiunile occidentale aplicate in urma actiunilor militare ale Rusiei in Ucraina au inceput sa perovoace probleme bancare in tara. ”in pacate, rusii nu mai pot folosi in mod…

- Dezvoltatorii ruși de tehnologie construiesc o alternativa pentru magazinul Google Play și intenționeaza sa o lanseze pe 9 mai, cand Rusia va sarbatori victoria in cel de-al Doilea Razboi Mondial, a declarat marți organizația din spatele inițiativei, noteaza Reuters. YouTube și Google Play au suspendat…

- Fostul primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, s-ar fi inscris voluntar in razboiul din Ucraina. El a declarat ca vrea sa ajunga repede pe front, ca sa se implice cat poate in lupta ucrainenilor impotriva cotropitorilor ruși. Dar, pentru ca așa e procedura, deocamdata e pus pe o lista de așteptare.…

- Rusia, cel mai mare exportator mondial de grau, ar putea sa blocheze exporturile de grau, orz, porumb si secara incepand de marti si pana la data de 30 iunie, a anuntat agentia de presa Interfax citand un proiect de document al Ministerului rus al Agriculturii. Principalii clienti sunt Egiptul si Turcia.…

- Noua piesa a rapperului rus Morgenstern, intitulata „12”, vorbește despre ororile razboiului din Ucraina. Videoclipul a fost publicat pe canalul oficial al artistului, pe Youtube, și a strans aproape 2 milioane de vizualizari in doar 12 ore, ajungand pe primul loc in trenduri. La finalul videoclipului…

- Nu puțini sunt cei care s-au intrebat ce inseamna acel „Z” desenat pe vehiculele si furgonetele blindate rusesti care participa la invazia din Ucraina. Mai mult, exista și numeroși ruși care și-au inscripționat chiar și mașinile cu acest semn, care pentru mulți pare sa insemne simbolul „operatiunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…