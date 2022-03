Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de Externe ai Rusiei și Ucrainei, Serghei Lavrov și Dmitri Kuleba, se vor intalni la Summitul din Antalya, Turcia. Intilnirea va avea loc pe 10 martie. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la milliyet.com . Potrivit ministrului turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, la Antalya…

In tentativa de a bloca Kievul și de a inchide orice punct de ieșire din capitala, trupele rusești au aruncat in aer șinele de tren.

- Rusia se face vinovata de "terorism geopolitic", a afirmat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, intr-un discurs rostit in plenul Parlamentului European, in timp ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sustinut ca Ucraina ar intentiona sa se doteze cu arme nucleare.…

Principiul respectarii integritații teritoriale este aplicabil doar statelor ale caror guverne reprezinta toți oamenii care locuiesc pe teritoriul lor, a spus ministrul rus de externe Serghei Lavrov, informeaza Interfax.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat, intr-o declarație facuta luni, planurile UE de a furniza arme Ucrainei, adaugand ca Rusia va continua sa iși duca la indeplinire interesele sale naționale, in ciuda sancțiunilor, potrivit CNN.

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a fost nevoit sa isi anuleze deplasarea la sediul Natiunilor Unite din orasul elvetian Geneva, din cauza interdictiilor de survol impuse avioanelor ruse. Serghei Lavrov urma sa participe la sesiunea Consiliului Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului, care…

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, i-a cerut sambata, intr-o convorbire telefonica, omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca Rusia sa puna capat operațiunii militare din Ucraina, anunța AFP, citand o sursa diplomatica turca.

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a bloca activele financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la razboiul lansat de Rusia in Ucraina, afirma oficiali de la Bruxelles, scrie Mediafax.…