Rușii civili fug pe capete din Sevastopol, după noul atac cu dronă de la sediul Flotei ruse la Marea Neagră Locuitorii din Sevastopol parasesc in numar mare orasul, dupa ce o drona ucraineana a lovit sediul Flotei ruse din Marea Neagra aflat acolo. Pe retelele sociale au aparut imagini in care se vad cozi kilometrice de masini, care asteapta pe autostrada ce leaga Sevastopol de orasul Ialta, aflat la aproximativ 80 de kilometri. Volume 90- Scene similare au fost filmate si in urma cu mai bine de o saptamana, dupa atacul asupra bazei aeriene Saki din Crimeea, care a produs panica printre rezidentii si turistii rusi. Acestia s-au grabit sa paraseasca peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

