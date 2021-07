Stiri pe aceeasi tema

- LIDL Romania vine cu o noua oferta extraordinara pentru clienți! Lanțul de hypermarketuri va oferi, de aceasta data, cateva produse gratuite pe care toata lumea le va dori. Puțini credeau ca se poate intampla așa ceva, dar iata ca exista vești bune! LIDL ofera produse gratuite. Cum pot romanii sa se…

- Prințesa Diana s-a stins din viața pe 31 august 1997, in urma unui accident rutier petrecut in Paris, Franța. In momentul producerii accidentului, mașina in care Diana se afla alaturi de partenerul ei, Dodi Fayed, era urmarita de paparazzi. Fayed și șoferul, Henri Paul, au murit de asemenea, singurul…

- Pana nu de mult Lidl, Aldi și Kaufland erau lideri de piața, cel puțin in Marea Britanie. In ultima vreme lucrurile au inceput sa se schimbe, odata cu apariția lanțului rusesc Mere. Rușii de la Mere, supranumit „Lidl rusesc”, au decis sa faca concurența celor trei giganți. Astfel ca prețurile rusșilor…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Youtuberi, bloggeri si influenceri francezi si germani au spus ca li s-a oferit bani de catre o presupusa agentie de PR din Marea Britanie cu aparente legaturi cu Rusia sa le spuna in mod fals urmaritorilor lor ca vaccinul Pfizer/BioNTech este de vina pentru sute de decese, relateaza The Guardian.

- Celebrelul lanț de magazine Lidl s-ar putea sa aiba concurența in curand pe piața. Un nou lanț de magazine, pe același tipic, tocmai din Rusia, amenința supremația Lidl in Europa. Lanțul de magazine rusești intra pe piața britanica. Compania susține ca va scadea reducerile existente din Marea Britanie…

- Spania va ridica restricțiile pentru calatorii din Marea Britanie incepand de luni, scrie BBC. Guvernul de la Madrid a anunțat ca Marea Britanie și Japonia se vor afla pe lista țarilor ai caror cetațeni nu sunt afectați de restricțiile privind calatoriile neesențiale in UE. Alte țari UE prefera sa mai…

- Kaufland vine cu surprize mari pentru clienții din Romania. Lanțul de hypermarket-uri ofera posibilitatea de a cumpara produse in cantitați XXL la prețuri mici. Super oferta Kaufland Romania pentru toți clienții Kaufland vine cu produse disponibile pentru vanatorii de oferte in cantitați XXL la prețuri…