Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a declarat ca Duma de Stat pregateste o lege pentru a introduce impozite mai mari pentru oamenii care au parasit tara, asa cum au facut-o multi de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie, transmite duminica Reuters."Este…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca țarile occidentale au trimis „semnale” ca președintele rus Vladimir Putin a cautat discuții directe cu Ucraina, informeaza Kyiv Independent , in timp ce generalul Mark Milley, șeful statului major general al SUA, susține ca probabilitatea unei…

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…

- Moscova a anunțat marti ca nu va solicita guvernelor straine extradarea miilor de rusi care au fugit din tara pentru a scapa de mobilizarea desfasurata in prezent in Rusia pentru suplimentarii trupelor pe frontul din Ucraina, scrie Agerpres citand AFP. “Ministerul rus al Apararii, in cadrul mobilizarii…