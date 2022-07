Rușii bombardează Insula Șerpilor cu bombe cu fosfor, după ce s-au retras ca „gest de bunăvoință” Avioane rusești Su-30 au bombardat in aceasta seara Insula Șerpilor, scrie presa locala, citandu-l pe comandantul armatei Ucrainei, Valeri Zalujni. „Conducerea armatei Federației Ruse nu ține cont nici de propriile declarații referitoare la ‘gestul de bunavoința’. Toți cei care vorbesc despre negocierile și ințelegerile cu Rusia trebuie sa știe aceste lucruri. Singurul lucru in care dușmanul este consecvent – ‘precizia loviturilor’, a comentat Valeri Zalujni imaginile publicate, in care se vede un avion care lanseaza bombe asupra insulei, potrivit agenției ucraineane Unian. Lieutenant general… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

