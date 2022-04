Rușii blochează activitatea centrelor logistice și a centrelor umanitare din regiunea Herson, spun ucrainenii „Rușii fac tot ce le sta in putința pentru a ne menține cu mainile in jos. Au incetat sa ne mai lase sa mai importam medicamente, au incetat sa sprijine infrastructura critica și instituțiile umanitare și au incetat sa ajute oamenii. Blocheaza activitatea centrelor logistice și a centrelor umanitare, nu permit libera circulație a oamenilor in Herson și a intregii regiunii. Sunt din ce in ce mai multe puncte de control cu ​​liste de persoane „periculoase” pentru ocupația rusa. Fac percheziții in apartamentele noastre, intimidand familiile noastre”, a scris Sobolevsky.El noteaza ca in regiunea Herson… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

