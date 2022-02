Rușii au lovit secția de oncologie a unui spital din Melytopol, anunță armata ucraineană Rușii au lovit secția de oncologie a unui spital din Melytopol, a anunțat armata ucraineana vineri seara, aproape de ora 20:00, fara sa ofere alte informații suplimentare. Cateva ore mai devreme, vineri, procurorul general al Ucrainei a declarat ca un orfelinat din Vorzel, un orașel aflat la aproximativ 40 de kilometri de Kiev, a fost lovit de bombardamentele rusești. Iryna Venediktova a scris pe Facebook ca resturi de la o racheta rusa au lovit un orfelinat din orașul care gazduiește 50 de copii. Ea a spus ca nu au fost victime și a menționat ca „se iau masuri pentru evacuarea acestora”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

