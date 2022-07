O racheta ruseasca a lovit pentru a doua oara o nava comerciala, aflata sub pavilionul Republicii Moldova, in Marea Neagra. Nava avea la bord produse petroliere, scrie presa ucraineana, potrivit site-ului deschide.md. Nava a fost lovita in timpul unui atac aerian asupra regiunii Odessa, de o aeronava ruseasca Su-30, care a tras 2 rachete Kh-31. […] The post Rușii au lovit, pentru a doua oara, o nava sub pavilion moldovenesc in Marea Neagra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .