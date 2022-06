Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe rachete au lovit luni un centru comercial aglomerat din orasul Kremenciuk, regiunea Poltava, din centrul Ucrainei, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, relateaza Reuters. Zelenski a precizat ca peste 1.000 de persoane se aflau in centrul comercial in momentul atacului. „Ocupantii au…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte douazeci au fost ranite intr-un atac cu rachete al fortelor ruse asupra centrului comercial din orasul ucrainean Kremenciuk, potrivit lui Kirilo Timosenko, adjunct al sefului biroului presedintelui. In cladire se aflau peste o mie de persoane, a anuntat…

- Asupra unui mall din Kremenciuk, regiunea Poltava, a fost lansat un atac cu rachete. Potrivit autoritaților ucrainene locale, sunt inregistrate victime umane, dar, deocamdata, nu ofera nici o cifra. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook , referitor…

- O racheta ruseasca a lovit, luni dupa-amiaza, un centru comercial din orașul Kremenciuk in regiunea Poltava a Ucrainei. Imagini de la fața locului arata cladirea in flacari și oamenii fugind disperați din calea flacarilor.

- Consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, a scris duminica, pe Telegram, ca rușii au devenit „isterici” dupa ce americanii au decis sa furnizeze Ucrainei lansatoare MLRS (sistem de lansare de rachete multiple). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite in atacuri aeriene, sambata, vizand orasul portuar Odesa, in sudul Ucrainei, anunta seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza AFP. ”Odesa: cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite Iar ele…

- Rușii au atacat din nou orașul Harkov. Cel putin cinci civili au fost ucisi de tiruri de artilerie si cu rachete ale fortelor militare ruse asupra orasului Harkov din estul Ucrainei, au anuntat autoritatile ucrainene duminica, informeaza Agerpres, citand dpa. De asemenea, 31 de persoane au fost ranite…

- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…