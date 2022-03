Stiri pe aceeasi tema

Unitati ruse au lansat peste 1.800 de lovituri aeriene asupra Ucrainei de cand a inceput invazia Rusiei in urma cu exact o luna, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Kiev, relateaza dpa.

Rusia anunța ca a lovit cu rachete de croaziera o unitate militara din regiunea Rivne a Ucrainei. Este vorba despre o zona din nord-vestul țarii care pana in prezent nu a fost vizata de atacurile armatei ruse.

Ministerul Rus al Apararii anunța ca operațiunea militara langa Nikolaev este in plina desfașurare. Rușii susțin ca avanseaza spre centrala nucleara din Ucraina de Sud.

Agentia nucleara ucraineana Energoatom a anunțat, potrivit The Kyiv Independent, ca forțele ruse au detonat explozibili la centrala nucleara Zaporojie.

Dupa Luțk și Dnipro, apar relatari despre bombardamente intr-un alt oraș din vestul Ucrainei. Presa locala raporteaza explozii in orașul Ivano-Frankivsk, in sud-vest, la doar 150 de km de granița cu Romania.

Un oficial local a raportat izbucnirea unui incendiu la Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul Ucrainei, in contextul atacurilor armatei ruse, informeaza BBC News.

Rusia a publicat sambata imagini din zona de excludere a fostei centrale nucleare de la Cernobal, preluata joi sub control de trupele ruse in prima zi a invaziei in Ucraina, relateaza France Presse.

Trupele rusești ar fi lansat un atac cu rachete asupra unui aerodrom din Starokonstantinov, langa Khmelnitsky. In plus, mai multe explozii s-ar fi produs in apropierea centralei termoelectrice Troeshina din Kiev.