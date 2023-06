Rușii au lansat din Marea Caspică zeci de rachete de croazieră asupra Kievului Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat marți dimineața pe Facebook ca in cursul nopții trecute armata rusa a efectuat multiple atacuri cu rachete Kh-101/Kh-555. „In aceasta noapte, Federația Rusa a lansat din nou un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. In timpul atacului, inamicul a folosit 35 de rachete de croaziera. Toate au fost distruse in aer de sistemele noastre de aparare", a informat armata ucraineana. CITESTE SI Vaccinurile impotriva cancerului devin o certitudine: Pandemia de COVID -19 a deschis drumul unui tratament revoluționar 09:00 768 Confruntare decisiva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

