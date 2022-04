Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul ar urma sa fie facut in cursul zilei de marti, conform declaratiilor a trei oficiali britanici. Cu toate acestea, anuntul UE cu privire la o interdictie similara pare sa fie tot mai putin probabil, din cauza temerilor legate de cresterea inflatiei si de eventuale represalii din partea Rusiei.…

- Anuntul a fost facut pe Twitter de catre presedintele din Ucraina.„Am vorbit cu Elon Musk. Ii sunt recunoscator pentru ca a sprijinit Ucraina cu cuvinte si fapte. Saptamana viitoare vom primi un alt lot de sisteme Starlink pentru orasele distruse”, a anuntat Zelenski.Talked to @elonmusk . I’m grateful…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta ca a vorbit cu Elon Mask, iar Ucraina va primi un alt lot de sisteme Starlink saptamana viitoare, anunța News.ro. Anuntul a fost facut pe Twitter de catre presedintele din Ucraina. ”Am vorbit cu Elon Musk. Ii sunt recunoscator pentru ca a sprijinit…

- Rogozin a dezmintit informatiile aparute in media potrivit carora centrele de control al satelitilor din Rusia ar fi fost piratate in contextul invaziei militare ruse in Ucraina si a avertizat cu privire la orice incercari de a face acest lucru, a relatat agentia de presa rusa Interfax.Seful Roskosmos…

- Hackeri Anonymous și afiliați au revendicat mai multe atacuri cibernetice care au paralizat mai multe site-uri web oficiale rusești, inclusiv cel al Agenției Federale Spațiale a Rusiei, Roscosmos. Aceste atacuri constau intr-un „denial of service” (DDOS), care face site-urile vizate inaccesibile. #FreeUkraine,…

- Pericolul de la Cernobil care ne pandește din cauza razboiului. Cercetatorul si profesorul iesean Silviu Gurlui a avertizat asupra pericolelor ce pandesc intreaga Europa din cauza centralei de la Cernobil, in timpul razboiului dintre Rusia si Ucraina. Ea a doua zi de invazie a Rusiei in Ucraina, iar…

- Potrivit unei scrisori trimise de NASA Comisiei Federale de Comunicații, urmatorii sateliți lansați de Elon Musk și SpaceX pentru Starlink, constelația sa orbitala care ofera internet, ar putea prezenta un pericol pentru Pamant. Argumentele NASA sunt de mai multe ordine. Primele, deja cunoscute, se…

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…