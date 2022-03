Rușii au intrat în Mikolaiv și se apropie tot mai mult de Odessa ​Trupele ruse au intrat in orasul-port ucrainean Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra pentru prima data de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, citate de Reuters și Agerpres. Intr-o inregistrare video difuzata online, guvernatorul Vitali Kim a declarat ca au loc lupte in mai multe zone din oras. „Sa nu ne pierdem cumpatul”, a spus el. La scurt timp dupa acest anunț un consilier al președintelui Volodimir Zelenski a declarat ca inaintarea trupelor rusești catre Mikolaiv a fost oprita. Cucerirea acestui oraș cu o populație de 476.000 de locuitori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, sub pretextul apararii separatiștilor din Donbas. Populația pleaca masiv din țara, sunt cozi imense in Kiev, iar panica domina atmosfera din Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden a anunțat noi sancțiuni,…

