Rușii au instalat un nou primar în Melitopol Armata rusa a instalat un nou primar in orașul ocupat Melitopol, dupa ce fostul edil Ivan Fedorov a fost ridicat de catre trupele Moscovei vineri dupa-amiaza și pus sub acuzare pentru terorism. Galina Danilcenko, fosta membra in Consiliul municipal, a aparut la televiziunea locala, unde a declarat ca principala sa sarcina este construirea „mecanismelor de baza in cadrul noii realitați”. Vezi și Primarul din Melitopol, ridicat de forțele ruse. Zelenski: Actiunile invadatorilor rusi vor echivala cu actiunile teroristilor ISIS Danilcenko a spus ca se pregatește sa inființeze un „comitet de aleși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Mii de ucraineni au iesit in strada sa protesteze cerand eliberarea primarului Ivan Fedorov, rapit vineri de catre fortele ruse, conform CNN. Protestul are loc in fata primariei orasului Melitopol (sudul Ucrainei). ”Libertate pentru primar” si ”Fedorov”, a scandat multimea, potrivit unui scurt videoclip…

- Strategii și oficiali militari americani și europeni au privit cu interes eșecurile armatei ruse din Ucraina și declara ca nu se mai simt intimidați de puterea acesteia, scrie New York Times. Insa, avertizeaza ei, simpla dimensiune uriașa a forțelor ruse ar putea fi in cele din urma suficienta pentru…

- Fortele ruse au anuntat o incetare a focului, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de „coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei, scrie presa ucraineana.

- Ministerul Apararii rus anunta o incetare a focului, sambata, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de “coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei. “Astazi, 5 martie, se anunta o incetare…

- "Armata rusa folosește toate armele lor aici - artilerie, sisteme de lansare de rachete multiple, avioane, rachete tactice. Incearca sa distruga orașul", a spus Orlov.Oficialul susține ca forțele ruse se afla in momentul de fața la doar cațiva kilometri de oraș, din toate parțile, și ca loviturile asupra…

- Profesorul Carlo Masala preda politica internaționala la Universitatea Bundeswehr din Munchen, este expert in politici de securitate și, in contextul actual, unul dintre cei mai intervievați experți militari din presa germana. Ieri, 1 martie, profesorul Masala a raspuns timp de o ora prin live chat…