- Mobilizarile din Rusia au ajuns la etapa in care niciun barbat nu mai e in siguranta pe strada. Oricine se se intalneste cu ofiterii responsabili cu inrolarea in armata e in pericol sa se trezeasca pe frontul din Ucraina in cateva zile, relateaza „The Washington Post". Filmari care au ajuns pe retelele…

- Rusia a reluat atacurile in Ucraina. Primele explozii ale dimineții au fost raportate in Zaporojie, orașul aflat la aproximativ 50 de kilometri de cea mai mare centrala nucleara din Europa. Autoritațile le cer oamenilor sa ramana in adaposturi. Potrivit martorilor, s-au auzit mai multe detonari și deasupra…

- Potrivit poliției ucrainene, in satul eliberat Piski-Radkivski, regiunea Harkov, s-a descoperit o alta camera de tortura amenajata de trupele de ocupație ruse, relateaza publicația Focus . Cea mai șocanta proba a atrocitaților petrecute acolo este o cutie cu dinți de aur smulși de la prizonieri. „Un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri legea care oficializeaza anexarea celor patru regiuni din Ucraina controlate partial de fortele ruse, scrie Reuters, citand agentia de presa de stat TASS. Anexarea vizeaza regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, care reprezinta in…

- Forțele ucrainene au realizat cea mai mare descoperire in sudul țarii de la inceputul razboiului, strapungand apararea rusa și avansand rapid de-a lungul raului Nipru luni, amenințand liniile de aprovizionare pentru mii de soldați ruși. Ca un semn ca Ucraina ia avant pe doua fronturi, la 300 km spre…

- Kremlinul ia in considerare opțiunile de retragere din regiunea Kherson. Dupa ce armata Ucrainei a preluat controlul focului asupra tuturor punctelor de trecere și a rutelor logistice, aprovizionarea celor aproape 30.000 de ocupanți cu arme, muniții, provizii și personal de rotație a devenit extrem…

- Rușii pregatesc un proces demonstrativ al prizonierilor ucraineni din Azov. Prima etapa ar urma sa aiba loc la Mariupol, unde ocupanții intenționeaza sa copieze formatul Tribunalului de la Nurnberg și instaleaza cuști destinate celor reținuți. Potrivit unor surse citate de publicația Ukrainski Pravda,…

- Președintele Volodimir Zelenski a anunțat „vești bune” cu privire la distrugerea forțelor invadatoare din sudul Ucrainei. „Din sudul țarii avem vești bune referitoare la distrugerea forțelor și mijloacelor armatei ruse. Nu pierdem o singura zi sa reducem potențialul invadatorilor”, a transmis sambata…