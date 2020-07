Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au inchis cinematografele, teatrele, muzeele si alte institutii de cultura dupa izbucnirea pandemiei in tara la sfarsitul lunii martie. Ministerul Culturii a ridicat interdictia la nivel national saptamana trecuta, lasand la latitudinea regiunilor cand vor permite oamenilor sa se stranga…

- Cinematografele din Rusia vor amâna difuzarea peliculelor dramatice dupa redeschidere deoarece spectatorii „nu sunt pregatiți” pentru drame puternice în timpul pandemiei, a anunțat ministrul Culturii rus, potrivit Moscow Times.Autoritațile ruse au închis cinematografele,…

- Mii de migranti dau in judecata autoritatile germane pentru modificarea, in timpul crizei cauzate de noul coronavirus, a regulilor privind durata in care ei trebuie sa revina in tara unde au intrat in Uniunea Europeana, transmite joi DPA.

- Autoritatile ruse au indicat marti ca cel putin 101 de ingrijitori au murit din cauza coronavirusului in tara de la inceputul pandemiei, prima statistica oficiala de acest gen, dar care este mult inferioara unei liste neoficiale pastrata de medici, scrie AFP.

- Autoritațile ruse controleaza cu greu fenomenul epidemiologic din țara, in timp ce Putin s-a retras lasandu-i pe primarul Moscovei, Serghei Sobianin, și pe guvernatorii regionali sa se lupte cu pandemia, și sa ia masuri, a se citi sa raspunda in fața oamenilor. Așa ca liderul de la Kremlin se mulțumește…

- Rusia a decis sa-și urmareasca cetațenii pe perioada carantinei impuse pentru stoparea noului coronavirus prin intermediul unei aplicații de pe telefonul mobil, care le cere oamenilor selfiuri pentru a dovedi ca sunt acasa.Mai multe organizații pentru protecția drepturilor omului au avertizat ca s-au…

- In fiecare saptamana, cei de la TorrentFreak agregheaza activitatea online a celor mai populare site-uri de torrent pentru a crea un top 10 cele mai piratate filme. Aflați in izolare, foarte mulți internauți s-au uitat la Netflix, Amazon PrimeVideo sau alte servicii de streaming. In același timp insa,…

- Autoritațile din Dubai au publicat Regulamentul privind reluarea activitații hotelurilor și plajelor, informeaza ATOR. Astfel, la intrarea in hotel, oaspeții vor trebui sa completeze o declarație privind starea sanatații. Intrarile in toate hotelurile vor fi echipate cu termoscanere pentru masurarea…