Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de floreta a Ucrainei a refuzat sa joace impotriva Rusiei, in partida din optimile de finala a etapei de Cupa Mondiala de la Cairo.Razboiul din Ucraina o izoleaza tot mai mult pe Rusia, mai multe competitii care trebuiau sa aiba loc in cea mai intinsa tara din lume fiind suspendate.…

- Trupele rusești au intrat sambata in Harkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, iar luptele se poarta pe strada. O arata și imaginile prezentate de publicația bielorusa de opoziție NEXTA care are corespondenți in aceste zile in Ucraina. Intr-un filmuleț postat pe Twitter, apar doua persoane inarmate,…

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Forțele armate ale Rusiei au lovit un gazoduct in al doilea cel mai mare oraș – Harkov, precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor…

- Armata ucraineana a anunțat in primele ore ale zilei de sambata ca a respins un atac al armatei ruse pe una dintre principalele artere ale Kievului, la cateva ore dupa un apel dramatic la mobilizare lansat de președintele Volodimir Zelenski. Luptele continua la marginea capitalei, dar și in ale orașe…

- VIDEO: Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”. Poliția a reținut mai multe persoane Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”, arata o postare pe Twitter a canalului de media belarus Nexta. Totodata, agenția AFP a publicat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declanșat ofensiva impotriva Ucrainei in zorii zilei. Liderul de la Kremlin a anunțat o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i "apara pe separatiștii" din estul țarii. Atacul este condamnat de NATO și UE, care pregatesc sancțiuni la adresa Rusiei.Potrivit unor…

- Mii de oameni au ieșit sâmbata pe strazile celui de-al doilea oraș ca marime al Ucrainei purtând pancarte pe care scria „Harkov este Ucraina” și „opriți agresiunea rusa”, în timp ce țara se pregatește pentru o posibila ofensiva militara din partea Rusiei, relateaza…

- Incepe școala pentru elevii din preuniversitar, insa mai puțin pentru preșcolari și cei din clasele I-IV. Aceștia din urma vor reveni in banci din 10 ianuarie. Cine revine pe 3 ianuarie la școala Elevii de gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a incep școala pe 3 ianuarie, dupa cea mai…