- Un atac aerian a lovit Sfanta Lavra Adormirea Maicii Domnului din Sviatogirski, o manastire ortodoxa din regiunea Donetk (est) din Ucraina, a anuntat Parlamentul tarii, intr-o postare pe Telegram, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Forte ruse au luat ca tinta, vineri, un centru pentru persoane cu dizabilitati din apropiere de Harkov (est), insa fara sa faca victime, potrivit unui prim bilant al serviciilor ucrainene de urgenta, dupa ce au atacat un spital pediatric si o maternitate la Mariupol, relateaza AFP. "Inamicul a lovit…

- Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție…

- Rusii au ordonat incetarea focului in Mariupol Armata rusa a ordonat incetarea focului in Mariupol, potrivit AFP, care citeaza surse din cadrul Ministerului Apararii din Rusia. Potrivit sursei citate, civilii sunt evacuati din oras in aceste momente. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca se vor deschide…

- Explozie și incendiu la o centrala nucleara din Ucraina, dupa ce rușii au tras asupra uzinei. Pompierii au reușit sa stinga focul Un incendiu a izbucnit vineri la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat…

- Trei persoane au fost ranite in regiunea Kiev din Donețk ca urmare a deschiderii focului asupra forțelor militare din Ucraina (AFU). Despre acest lucru a anunțat joi, 24 februarie, primarul din Donetsk, Alexey Kulemzin, transmite Noi.md. "Forțelor Armate ucrainene - regiunea Kiev din prima linie: trei…

- Trupele ruse au bombardat un spital din orașul ucrainean Vuhledar, din regiunea Donețk, din estul Ucrainei. 4 persoane au murit și 10 au fost ranite. Printre raniți se pare ca ar fi și șase doctori, transmite The Guardian. Anunțul a fost facut de șeful administrației regionale Donețk, Pavel Kirilenko,…

- Rusia a eliberat in procedura rapida 720.000 de pașapoarte separatiștilor din estul Ucrainei. Rușii incearca astfel sa-și extinda controlul asupra regiunilor separatiste pro-ruse Donetk si Lugansk din Donbas, sustinute de Moscova anunța Euronews.