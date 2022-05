Invazia Rusiei in Ucraina a dus la devastarea a sute de spitale și a altor instituții medicale și i-a lasat pe medici fara medicamente pentru combaterea cancerului sau fara posibilitatea de a efectua intervenții chirurgicale, a declarat președintele Volodymyr Zelenski, citat de Reuters. Zelenski a spus ca multe zone din estul și sudul Ucrainei, principalele […] The post Rușii au devastat sute de spitale și centre medicale din Ucraina. Unele nu mai au nici antibiotice de baza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .