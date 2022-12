Stiri pe aceeasi tema

In regiunea Kiev au fost raportate atacuri ale rusilor asupra unui sector rezidențial și a unor obiective din infrastructura critica.

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- Cel putin 437 de copii ucraineni au fost ucisi in urma invaziei Rusiei, a anuntat sambata Procuratura Generala a Ucrainei, conform Hotnews . De asemenea, peste 837 de copii au fost raniti, un numar despre care oficialii ucraineni afirma ca „nu este definitiv”, deoarece inca verifica informatii din zonele…

- Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de joi spre vineri, armata rusa a bombardat, din nou, raionul Nikopol. Rusii au bombardat centrul raional folosind lansatoare de rachete multiple. Au tras peste 40 de obuze, informeaza Rador. Cu toate…

- Aleksei Arestovici, consilier al Biroului Președintelui, considera ca Rusia a gasit „cheia” apararii aeriene ucrainene și poate continua un atac activ asupra Ucrainei cu drone kamikaze iraniene timp de 2-3 luni, scrie portalul de știri Ucrainski Novini . Declarația a fost facuta de oficialul ucrainean…

- Pe rețelele sociale au aparut imagini cu momentul in care o racheta ruseasca lovește in plin un pod pietonal, folosit și de bicicliști, care face legatura, peste Nipru, intre un parc și centrul Kievului. Podul, cunoscut și sub denumirea „podul Kliciko” (de la denumirea primarului Kievului, Vladimir…

- UPDATE Vladimir Putin a cerut Ucrainei ”sa inceteze imediat ostilitatile” si sa revina la masa tratativelor. ‘Ne vom apara teritoriul prin toate mijloacele”, a promis liderul de la Kremlin, acuzand Occidentul ca duce in ”razboi hibrid” impotriva Rusiei. UPDATE Vladimir Putin a declarat ca populatia…

- In ciuda acestor probleme, președintele Vladimir Putin a refuzat pana acum sa decreteze mobilizarea generala in Rusia, scrie New York Times. Rusia nu mai reușește sa atraga suficienți recruți pentru armata sa, pe fondul eșecurilor de pe frontul din Ucraina, a declarat luni un inalt oficial american…