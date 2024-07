Stiri pe aceeasi tema

- In acest context, presedintele Volodimir Zelenski a facut apel la aliatii sai occidentali sa "accelereze" livrarile de arme."Rusii au atacat orasul Vilnіansk, in regiunea Zaporojie, iar inamicul a ucis sapte persoane. Doi dintre morti erau copii", a transmis Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii.Zece…

- Forțele ruse au lansat un nou atac cu rachete și drone asupra Ucrainei, in noaptea de vineri spre sambata, drept raspuns la cel lansat cu o zi in urma de ucraineni asupra regiunii Krasnodar din Rusia. Deși ucrainenii au doborat 12 din cele 16 rachete și toate cele 13 drone lansate de ruși, au fost raportate…

- Hidrocentrala Dnipro din Zaporojie, cea mai mare centrala hidroelectrica din Ucraina, este in stare critica, dupa ce fortele ruse au dat mai multe lovituri in noaptea de 1 iunie, a declarat guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, la televiziunea naționala.Ukraine's largest hydroelectric power…

- Sovaiala presedintelui Joe Biden de a aproba utilizarea armelor occidentale impotriva unor tinte din Rusia le-a permis fortelor Kremlinului sa rada de Ucraina si sa-i poata „vana” pe oameni, a acuzat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru The Guardian.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si 24 ranite sambata intr-un atac rusesc asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, transmite France Presse, citata de Agerpres.

- Aflata de trei ani in razboi, Ucraina a primit din nou vestea Invierii sub amenințarea bombelor rusești. Cu cateva ore inaintea inceperii slujbelor in bisericile din toata țara, orașul Harkov a fost atacat de trei ori.

- Un atac rusesc cu rachete a ucis trei persoane și a ranit alte trei la Odesa, miercuri dimineața, a anunțat guvernatorul regional Oleg Kiper. Doi oameni au murit și in regiunea Harkov, atacata de asemenea de ruși, relateaza Reuters.

- Rușii iși intensifica atacurile la Avdiivka și Bahmut, a anunțat Statul Major ucrainean. In total, 104 lupte s-au dat pe linia frontului in ultimele 24 de ore. Trupele ruse au lansat 13 rachete și 56 de lovituri aeriene. 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie,…