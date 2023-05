Rușii au bombardat Odesa, principala poartă maritimă pentru exportul cerealelor ucrainene Un atac cu drone a avariat in cursul nopții o parte din infrastructura portului ucrainean Odesa de la Marea Neagra, au anunțat luni reprezentanții armatei ucrainene. In urma loviturilor un inciendiu a izbucnit in port, potrivit Reuters, citat de Mediafax.„Un incendiu a afectat infrastructura portuara din Odesa ca urmare a loviturii. Acesta a fost stins rapid. Informațiile privind amploarea pagubelor sunt in curs de actualizare", a explicat comandamentul militar din sudul țarii pe Facebook. In timpul atacului au fost folosite drone Shahed de fabricație iraniana. Armata nu a spus daca pagubele din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

