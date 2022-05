Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial de rang inalt din regiunea Luhansk a declarat ca șansele de a gasi pe cineva inca in viața in interiorul școlii care adapostea aproximativ 90 de persoane atunci cand a fost bombardata de un avion rusesc sambata dupa-amiaza sunt "foarte mici", scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai ingrijoratoare. Rușii au bombardat o scoala in care se adaposteau 90 de persoane. UK a aprobat un nou ajutor umanitar, in valoare de 1,3 miliarde de lire sterline. Autoritațile se tem ca 50 de oameni ar fi murit in urma atacului din Bilohorvika. Cele mai noi…

- Armata Federației Ruse se pregatește sa dea o lovitura puternica in regiunea Luhansk pe 9 mai, susține președintele administrației militare regionale din Lugansk, Serghei Gaidai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rușii iși regrupeaza trupele și iși concentreaza eforturile pentru pregatirea unei operațiuni ofensive in estul statului, se arata in raportul de dimineața al Statului Major ucrainean. Scopul este de a stabili controlul complet asupra teritoriului regiunilor Donețk și Luhansk. Ocupanții ruși continua…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Un centru pentru persoane cu dizabilitati de langa Kiev, bombardat de armata rusa, anunta Consiliul Regional Kiev. Un centru pentru persoane cu dizabilitati intelectuale si de dezvoltare si pentru persoane cu boli mentale, situat in apropiere de Kiev, a fost bombardat in weekend de catre armata rusa,…

- Armata rusa a bombardat internatul psihoneurologic Oskol din regiunea Harkov. In momentul bombardamentului, acolo se aflau 330 de persoane, printre care și persoane cu mobilitate redusa.Acest lucru a fost raportat de președintele administrației regionale de stat din Harkov, Oleg Sinegubov.

- Armata rusa a bombardat marți, 8 martie, in jurul orei 23.00, orașul Malin, din regiunea Jitomir. In urma atacului, cinci oameni și-au pierdut viața, dintre care doi erau copii de numai un an, iar mai multe case au fost distruse, informeaza agenția ucraineana UNIAN . Incidentul a fost raportat de serviciul…